Doğu'daki huzur ortamı bölgeye ilgiyi artırdı

Yurdun doğusunda huzur ile güven ortamının sağlanması yerli ve yabancı firmaların bölgeye ilgisini artırdı.

Van'da daha önce düzenlenen fuarlara yeterli ilgi göstermeyen batı illeri, bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen Turizm ve Seyahat Fuarı’na adeta akın etti. 35 ilin Kültür Turizm Müdürlüğünün dışında 30 kentten gelen firmalar fuarda stant kurdu.

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, zor süreçlerde Van’da fuar yaptıklarını söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de 8-10 turizm temalı fuar gerçekleştiriliyor. Bizim fuarımız da bunların içinde ilk 3'te yer alıyor. Diğer fuarları organize edenler yönetim olarak buraya geldi. Bu bizim için sevindiricidir. Çünkü artık Van, fuarının ciddiye alındığını gösteriyor. EMİTT ile Travel Türkiye'den sonra üçüncü büyük fuar Van Turizm ve Seyahat Fuarı. Van fuarı gelişen ve daha büyük pazarlara ulaşabilecek bir fuar."

Fuarda toplam 102 firma ile Türkiye'den 65 il ile İran'dan 14 kentten katılımcıların yer aldığını ifade eden Güler, fuara 40 bin ziyaretçinin geldiğini aktardı.

"Şu ana kadar turizm kongresi yapılmamıştı"

Güler, fuarda turizm kongresinin de düzenlediğini de dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kongremiz uluslararası kongreydi. Doğu ve Güneydoğu’da şu ana kadar turizm kongresi yapılmamıştı. İlk olması nedeniyle hem riskliydi hem de önemliydi. Kongrede bir rekor oldu. 400 başvuru oldu ve 267 bildiri kabul edildi. 4 gün boyunca bu bildiriler okundu. Bu sayede katılım oranıyla Türkiye'deki en önemli kongrelerden biri gerçekleşmiş oldu."

Van dışından gelen katılımcı ve ziyaretçilerden dolayı otellerde yer kalmadığını aktaran Güler, fuarın kentin ekonomisine de katkı sunduğunu söyledi. Güler, gelecek yıl Van’da 3 kongre ve 6 fuar düzenleyeceklerini kaydetti.

Güler, huzur ve güven ortamının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Van'ın kendine has bir cazibesi var. Van denildiği zaman bir hayranlık duyuluyor ve insanlar gelmek istiyor. İnsanların şu ana kadar gelmemelerinin sebebi bölgedeki huzursuzluk ortamıydı. Huzur olduğu zaman demek ki her şey olabiliyor. Bu yıl diğer illerden farklı çalışmadık. Her yıl yaptığımız çalışmaları yaptık. Geçmiş dönemlerde daha fazla çalışıyorduk. Çünkü korkuyorduk insanlar gelmez diye. Bu sene biraz daha rahat çalıştık."

"Huzur olunca insanlar Van’a geldi"

Huzur ortamının oluşmasıyla fuarın kalitesinin arttığına dikkat çeken Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreç böyle devam eder ve huzur ortamı gelişirse bölgede çok daha farklı, hiç ummadığımız fuar, etkinlik ve festivaller de çıkabilir. Geçmişte insanlar buraya gelemediği için üzülüyordu. İnsanların Van'a gelmek istediklerini Van'ı ve bölgeyi görmek istediklerini biliyorduk. Ama bölgenin kendine has sorunlarından dolayı insanları getiremiyorduk. Huzur olunca insanlar Van'a geldi."

Van'a gelenlere değer verdiklerini ifade eden Güler, "Güvenlik olmazsa siz ne yaparsanız yapın insanlar gelmez. Bunun sancısını yıllarca çektik. Sadece turizmde değil yatırımcı açısından da bu aynıdır. Allah'a şükür bunlar aşıldı ve insanların Van'a, bölgeye bakış açısı çok pozitif. Bu büyüyerek devam edecektir." dedi.

Fuarlar dışında başka etkinliklerle de insanları Van’a getirmek istediklerini belirten Güler, çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.