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Doğu'da yüksek kesimlerde kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

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Doğuda yüksek kesimlerde kar bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı, Iğdır ve Erzincan'da 10, Tunceli'de 8, Ağrı'da 7, Erzurum ve Kars'ta 6 ve Ardahan'da 5 derece olarak ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı ise Iğdır'da 21, Tunceli'de 20, Erzincan'da 19, Ağrı'da 17, Erzurum ve Kars'ta 13 ve Ardahan'da 11 derece olacak.AA

Etiketler: doğu anadolu, kar beklentisi
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