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Doğu'da yağışlı hava etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlı havanın etkili olması, sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

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Doğuda yağışlı hava etkili olacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneybatılı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, Iğdır'da 9, Tunceli'de 7, Erzincan'da 6, Erzurum ve Ağrı'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 1, Ardahan'da 3 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Iğdır'da 23, Tunceli'de 17, Erzincan'da 16, Ağrı ve Ardahan'da 15, Kars'ta 14, Erzurum'da 13 derece olması bekleniyor.

Etiketler: doğu anadolu, Meteroloji, hava durumu, yapış beklentisi
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