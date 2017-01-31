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Buradasınız : » » Doğu'da ulaşıma kar ve tipi engeli

Doğu'da ulaşıma kar ve tipi engeli

Doğu Anadolu'daki 7 ilde, kar yağışı ve tipi nedeniyle 338 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

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Doğuda ulaşıma kar ve tipi engeli

Bölge genelinde son günlerde etkili olan ve aralıklarla süren kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'daki 131 mahallenin yanı sıra Erzincan'da 76, Ağrı'da 54, Iğdır'da 32, Tunceli'de 27, Ardahan'da 10 ve Kars'ta 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, mahalle yollarını açmak için çalışma yürütüyor.

Belediye ekipleri, ayrıca il merkezinde 50 santimetreye ulaşan karı temizlemek için kepçe, kamyon ve diğer araçlarla çalışma yapıyor.

Bölgedeki diğer kentlerde de il özel idaresi, karayolları ve belediye ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, karayollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını da gerçekleştiriyor. AA

Etiketler: doğu anadolu, kar, sis, Tipi, ulaşım engeli
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