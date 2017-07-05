  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.609
    EURO 4.095
  • BIST 100744.45
    ALTIN 142.001
Buradasınız : » » Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor

Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, Iğdır'da 39 dereceye kadar çıkacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Doğuda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, Iğdır'da 39 dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da 13, Erzurum'da 15, Kars'ta 16, Ardahan'da 17, Tunceli'de 18, Erzincan'da 21 ve Iğdır'da 24 derece ölçüldü.

Sıcaklığın bugün Iğdır'da 39, Tunceli'de 37, Ağrı'da 35, Erzincan'da 33, Kars'ta 31, Erzurum'da 30 ve Ardahan'da 25 derece olacağı öngörülüyor.

Bölgedeki yüksek sıcaklık nedeniyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına direkt maruz kalmaması gerekiyor.

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, hava sıcaklığı, ığdır
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER