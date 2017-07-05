Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, Iğdır'da 39 dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da 13, Erzurum'da 15, Kars'ta 16, Ardahan'da 17, Tunceli'de 18, Erzincan'da 21 ve Iğdır'da 24 derece ölçüldü.

Sıcaklığın bugün Iğdır'da 39, Tunceli'de 37, Ağrı'da 35, Erzincan'da 33, Kars'ta 31, Erzurum'da 30 ve Ardahan'da 25 derece olacağı öngörülüyor.

Bölgedeki yüksek sıcaklık nedeniyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına direkt maruz kalmaması gerekiyor.