Doğu'da sıcaklıklar 5 derece artacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede az bulutlu ve açık, kuzeyinin zamanla parçalı, Ardahan çevreleri yer yer çok bulutlu olacak.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 8, Ağrı'da 9, Erzurum'da 14, Tunceli'de 15, Iğdır'da 16 ve Erzincan'da 18 derece ölçüldü.

Sıcaklığın bugün Iğdır ve Tunceli'de 35, Erzincan'da 33, Ağrı'da 32, Ardahan ve Kars'ta 31, Erzurum'da 29 derece olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ile 5 derecenin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın güney ve güney batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta, bölgenin iç kesimlerinde öğle saatlerinde kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.