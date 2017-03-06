  • 06 MART 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 15º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.724
    EURO 3.949
  • BIST 90413.98
    ALTIN 147.464
Buradasınız : » » Doğu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Doğu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Bölgede en yüksek sıcaklık Erzincan'da ölçüldü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Doğuda sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, bugün en yüksek sıcaklık 13 derece ile Erzincan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün havanın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede, rüzgar değişik yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Hava sıcaklıkları gece en düşük Iğdır'da 0, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 11, Kars'ta 10, Erzurum ve Ağrı'da 7, Erzincan'da 1 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının Erzincan'da 13, Iğdır'da 11, Tunceli'de 7, Erzurum 6, Kars 3, Ardahan ve Ağrı'da 4 derece olacağı öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 45, Erzurum'da ve Kars'da 10 santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklar ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu. AA 

Etiketler: doğu anadolu, hava sıcaklığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER