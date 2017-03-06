Doğu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, bugün en yüksek sıcaklık 13 derece ile Erzincan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün havanın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede, rüzgar değişik yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Hava sıcaklıkları gece en düşük Iğdır'da 0, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 11, Kars'ta 10, Erzurum ve Ağrı'da 7, Erzincan'da 1 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının Erzincan'da 13, Iğdır'da 11, Tunceli'de 7, Erzurum 6, Kars 3, Ardahan ve Ağrı'da 4 derece olacağı öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 45, Erzurum'da ve Kars'da 10 santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklar ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu. AA