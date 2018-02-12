  • 12 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.813
    EURO 4.682
  • BIST 114909.74
    ALTIN 162.019
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Doğu'da sıcaklık düşüyor, yağmur ve kar geliyor

Doğu'da sıcaklık düşüyor, yağmur ve kar geliyor

Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayanları uyardı. Bölgenin bugünden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Doğuda sıcaklık düşüyor, yağmur ve kar geliyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum ve Ağrı il genelinde, öğleden itibaren ise bölge genelinin aralıklı ve hafif yağışlı olacağı, yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

En düşük sıcaklık eksi 3 dereceyle Ardahan'da ölçüldü

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 5, Tunceli'de 3, Iğdır'da 2, Erzurum'da 1, Ağrı'da 0, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 3, Kars'ta 1 derece olarak ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Iğdır'da 14, Erzincan'da 11, Tunceli'de 9, Ardahan ve Erzurum'da 4, Kars ve Ağrı'da 3 derece olacak.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken ve Cıbıltepe'de 55, Ergan'da 84 santimetre olarak kaydedildi.

Yetkililer, buzlanma, don ve pus olaylarının yanı sıra dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kar yağışı, Doğu Anadolu Bölgesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER