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Doğu'da mevsimin ilk karı yağdı

Kars'ın Sarıkamış ilçesi ile Ardahan'ın yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağdı.

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Doğuda mevsimin ilk karı yağdı

Kars'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Sarıkamış ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesi de beyaza büründü.

Kayak antrenörü Levent Tanyeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karın bu sezon erken yağmasından mutlu olduklarını belirterek, "Önümüzdeki günlerde inşallah her taraf beyaza bürünür. Kar, kış turizminde bölgenin kazanç kapısı." dedi.

Öte yandan, kentteki 3 bin 180 rakımlı Allahuekber ve 2 bin 600 rakımlı Ağbaba dağlarının zirveleri de karla kaplandı.

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Kentte dün etkisini gösteren sağanak ve soğuk hava, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentteki yüksek noktalarda kar yağışı etkisini gösterirken, Ardahan ve Göle ilçesi arasındaki tepeler beyaza büründü.

Vatandaşlardan Celal Şuay, havaların soğuduğuna işaret ederek, "Artık bundan sonra merkeze de yağar, sürpriz değil." diye konuştu.

Etiketler: Kars, Ardahan, sarıkamış
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