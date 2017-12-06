Doğuda kar yağışı 126 köy ve mahalle yolunu ulaşıma kapattı

Doğu Anadolu'da etkisini sürdüren kar yağışı yüzünden Kars, Erzincan, Ardahan ve Ağrı'da 126 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede dün başlayıp gece etkisini artıran kar yağışı sebebiyle Kars il merkezinde 20, ilçelerden Selim'de 18, Susuz'da ise 7 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için iş makineleri desteğinde başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Hayatı olumsuz etkileyen kar nedeniyle Kars-Digor karayolu Rampalar mevkisinde bazı tırlar yolda kaldı, yol bir saat ulaşıma kapandı. Yolda kalan tırların çekilmesinin ardından trafik tek şeritten sağlanmaya başladı. Yolun açılmasının ardından bazı tır sürücüleri araçlarına zincir takarak ilerleyebildi.

Kars-Ardahan karayolunda ise Qral Ataew yönetimindeki iplik yüklü yabancı plakalı tır, buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Tır sürücülerinden Baytar Uluç, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvan taşıdıkları tır ile yolda kaldıklarını belirterek, "Sabah 07.00'den beri yoldayız. Greyder gelip burada çalışma yapıyor ama buraya tuzlama yapılması lazım. Kendi imkanlarımızla ilerlemeye çalışıyoruz, mecburen de yolu kapatıyoruz. Yola toprak, taş atarak devam etmeye çalışıyoruz." dedi.

Erzincan

Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent merkezinde 2, ilçelerden Refahiye'de 50, Tercan'da 10, Kemaliye ve Üzümlü'de 3'er olmak üzere toplam 68 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte, İl Özel İdaresine bağlı 12 ekip, 6 greyder, 2 kepçe, 1 kanal kazıcı ve 3 arazi aracıyla köy yollarını açmaya çalışıyor.

Ardahan

Ardahan'da etkili olan kar yağışı da ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yoğun kar yağışı sebebiyle il merkezine bağlı Çağlayık, Meşedibi, Sütlücü, Kuşuçmaz, Göle ilçesindeki Samandöken, Günorta ve Posof ilçesindeki Sütoluk, Derindere ile Balgöze köy yolları ulaşıma kapandı.

İl Özel idaresi ekipleri söz konusu köy yollarının açılması için çalışma başlattı.

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise yolların genelinde buzlanma olduğu belirtilerek, sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları istendi.

Açıklamada ayrıca, yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipinin de etkili olduğu belirtildi.

Ağrı'da da kar yağışının ardından 4 mahalle yolu ulaşıma kapanmıştı.

Kaynak: AA