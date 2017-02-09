Doğu'da kar ve tipi etkisini sürdürüyor

Van, Bitlis ve Muş'ta 47 yerleşim biriminin yolu, kar ile tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde çığ nedeniyle 9 mahalleye ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin olumsuz hava koşullarına rağmen yolları açma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Muş ve Bitlis

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 15 köy ile 20 mezra yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü Hasköy-Mutki arasındaki yüksek yerleşim birimlerinde, kar kalınlığı 5 metreye yaklaşıyor.

Bölgede karla mücadele çalışmasını inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, 3 gün süren yağışın ardından birçok yolun ulaşıma kapandığını söyledi.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 5 metreyi bulduğunu belirten Şentürk, "Karla mücadele ekiplerimiz çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Yüksek ve dağlık kesim olduğu için çığ tehlikesi mevcut. Ekiplerimiz bu işin riskini bilerek çalışıyor." diye konuştu.

Öte yandan belediye ekipleri, Kızıl Ziyaret bölgesinde çığ nedeniyle arızalanan su şebekesini onarmak için çalışma başlattı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, bu yıl kente çok kar yağdığını ve soğuk havanın ekipleri zor durumda bıraktığını söyledi.

Çığ tehlikesi bulunan yerlerde ekiplerin canı pahasına mücadele ettiğini anlatan Asya, "Kar ve çığın oluşturduğu tahribatları onarmaya çalışıyoruz. Karla mücadelemiz şehir merkezinde olduğu gibi su terfi merkezlerimizde de devam ediyor." dedi.

Bitlis'te de kar nedeniyle 3 köyde ulaşım sağlanamadığı, İl Özel İdaresi ekiplerinin kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.