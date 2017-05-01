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Doğu'da kar-tipi; Batı'da bahar

Batıda bahar havası yaşanırken Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.

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Doğuda kar-tipi; Batıda bahar

Batıda bahar havası yaşanırken Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesi arasında ulaşımı sağlayan karayolunda tipi etkili oluyor. Ardahan'a bağlı 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylasında ise kış halen devam ediyor. Karla mücadelenin yaşandığı Bülbülan Yaylasında esnaf, kar kütleleri ve buz sarkıtlarıyla mücadele ediyor.

Bülbülan yaylasında işletmecilik yapan Nevzat Akçam, halen karla mücadele ettiklerini söyleyerek, "Batıda insanlar denize girerken biz de burada buzla, karla uğraşıyoruz. İş yerimizin yolu bile açık değil. Burada çektiğimiz çile budur. Çocuklarımız için para kazanmak için buradayız. Koyun kesiyoruz, et kesip satıyoruz, müşterilerimize kebap yapıp para kazanmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Ardanuç karayolunu kullanan sürücülerden Mehmet Alkan, "İnsanlar batıda denize girerken biz Ardahan-Ardanuç karayolunda karla mücadele ediyoruz. İlerlemekte zorluk çekiyoruz ve yer yer tipi, yer yer ise kar var" dedi. 

Etiketler: Ardahan, Tipi, karla mücadele, buz sarkıtları, kar, mayıs ayında kar
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