Doğuda kar nedeniyle yollar kapandı

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 62 mahalleye ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kapalı yollarda çalışmalara başladığı belirtilen açıklamada, Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Gürpınar ve Muradiye'nin dışındaki ilçelerde kapalı yol bulunmadığı kaydedildi.

Bitlis'te 11 köy ulaşıma kapandı

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu kentte 11 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kurtkan, karla kaplı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Erzincan ve Tunceli'de de ulaşım sağlanamıyor

Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşamdan itibaren etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kar yağışı yüzünden Refahiye ilçesinde 20 ve Tercan'da 5 olmak üzere toplam 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 5 ekip, 2 greyder,1 bıçaklı kamyon, 2 arazi aracıyla köy yollarını ulaşıma açmaya çalışıyor.

Tunceli'de de 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, söz konusu yolların ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmasına devam ediyor.

Ardahan'da da özellikle yüksek kesimlerde kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam eden ekipler, Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof karayollarında sürücüleri buzlanma nedeniyle dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA