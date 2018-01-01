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Doğuda kar, güneyde deniz keyfi

Erzurum 2018'i yoğun kar yağışı altında karşıladı. Antalya'da tatilciler yılın ilk gününde denizin tadını çıkardı.

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Doğuda kar, güneyde deniz keyfi

Erzurum'da 2018'in ilk dakikalarından beri etkili olan ve halen devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

119 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Kar sebebiyle kent merkezi ve ilçelere bağlı 119 mahalleye karayolundan ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin gece saatlerinden itibaren başlattıkları kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Antalya'da tatilcilerin deniz keyfi 

Doğu Anadolu'da kar yoğun şekilde etkisini gösterirken, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'da da tatilciler denizin keyfini çıkardı. 

Antalya'da sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, Konyaaltı sahilinde keyifli anlar yaşadı. Bazı turistler güneşlenmeyi tercih ederken bazıları da denizin tadını çıkardı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri Antalya'da bugün ölçülen hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğunu bildirdi. Yetkililer, çarşamba gününden itibaren yağış beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA 

Etiketler: kar, erzurum, deniz, antalya
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