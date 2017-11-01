  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Doğu'da hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum, Ardahan ve Kars'ta ölçüldü.

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Doğuda hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur yağacağı öngörülüyor.

Bölgede rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede hissedilen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3, Ardahan'da 2 ve Erzurum'da 1 derece ölçüldü.

Ağrı'da yüksek kesimlere kar yağdı

Günlerdir devam eden sağanağın yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bırakmasıyla birlikte 3 bin 433 rakımlı Köse Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.

Kaynak: AA 

Etiketler: hava, doğu anadolu
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