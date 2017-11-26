Doğu'da hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceyi gördü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3-6 derece altında seyredeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı görülmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 19, Ardahan'da 12, Erzurum'da 12, Ağrı'da 10, Iğdır'da 8, Erzincan ve Tunceli'de 2 derece ölçüldü.

Gün içindeki hava sıcaklıkları ise Iğdır'da 7, Erzincan'da 4, Tunceli'de 2, Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 3, Kars'ta 2, Erzurum'da 1 derece olacak.

Bölgede kar kalınlıkları ise Ardahan'da ve Kars'ta 6, Erzurum'da 4 santimetre oldu.

Ördek Gölü buz tuttu

Doğu Anadolu'dagece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece ile Kars'ta ölçüldü.

Kentteki soğuk hava yüzünden Sarıkamış ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Keklik deresinde yer alan Ördek Gölü'nün yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplandı.

Sarıçam ormanlarıyla çevrili göl, çevresinin karla, yüzeyinin de buzla kaplanması dolayısıyla seyirlik manzara oluşturdu.

Kura Nehri kaplıcayı andırdı

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Ardahan'da ise yüzeyinin tamamına yakınını buzla kaplanan Kura Nehri'nde günün ağarmasının ardından yaşanan sıcaklık nedeniyle buharlaşma oldu.

Nehirde adeta kaplıcayı andıran buharlaşma nehrin üzerindeki Ardahan Köprüsü'nden geçen vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Kaynak: AA