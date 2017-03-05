Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstüne çıktı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, bugün en yüksek sıcaklık 10 derece ile Erzincan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün havanın çok bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgede gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar değişik yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Iğdır'da 2, Ağrı'da 0, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 5, Kars'ta 4, Erzurum ve Erzincan'da 3 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının Erzincan'da 10, Iğdır'da 9, Tunceli'de 8, Erzurum ve Kars'ta 6, Ağrı'da 8, Ardahan'da 5 derece olacağı öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 56, Erzurum'da 18, Kars'ta 12, Ardahan'da 2 santimetre olarak kaydedildi.

Yetkililer, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.