Doğu'da bazı köy ve mahallelere ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman'da 20 köy ve 29 mezra ile Malatya'da 13 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkili kar yağışı nedeniyle Akçadağ'da 6, Darende'de 2, Hekimhan'da 3, Kuluncak'ta 2 mahalleye ulaşım yapılamıyor.

Toplam 160 kilometre uzunluğundaki kapalı yolun açılması için 31 ekip iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da, 20 köy ve 29 mezraya ulaşım sağlanamaması nedeniyle İl Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Adıyaman merkeze bağlı 7, Gerger ilçesinde 2, Gölbaşı'nda 6, Kahta'da bir ve Sincik'te 4 köy yolu olmak üzere 20 köy ve bağlı 29 mezranın yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Gaziantep

Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde de merkeze uzak mahalle yolları, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, yaptığı açıklamada, iki gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle belediye ekiplerinin gece gündüz yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Yıldırır, vatandaşların yollardaki buzlanmaya karşı dikkatli olmasını ve araçlarında kar lastiği bulundurmalarını tavsiye etti. AA