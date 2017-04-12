Doğuda bahar yüzünü gösterdi

Doğuda geç de olsa bahar yüzünü göstermeye başladı. Çayırlarda sürüler otlanmaya başladı. Tarlalarda ise çiftçinin telaşı var.
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