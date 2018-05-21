  • 21 MAYIS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.545
    EURO 5.335
  • BIST 103130.21
    ALTIN 187.465
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Doğu'da 7 il için sağanak yağış uyarısı

Doğu'da 7 il için sağanak yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Doğuda 7 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölgede havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek, yağışların Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli, Ağrı ve Iğdır'da etkisini gösterecek.

Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinin seyretmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 15, Tunceli'de 14, Erzincan ve Ağrı'da 10, Kars ve Ardahan'da 9, Erzurum'da 6 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Tunceli'de 26, Iğdır'da 25, Erzincan'da 23, Ağrı'da 19, Ardahan, Erzurum ve Kars'ta 17 derece olacağı öngörülüyor.

Bölgede son 24 saatte metrekareye Ağrı'da 20.8, Erzincan'da 13, Erzurum'da 12, Erzincan'da 8, Ardahan'da 6, Kars'ta 2 kilogram yağış düştü.

Açıklamada, yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan genelinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, yerel su baskını ve yıldırım düşmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: meteoroloji, uyarı, erzurum, Kars, Ardahan, erzincan, Tunceli, ağrı, ığdır
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER