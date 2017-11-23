Doğu'da 59 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van'da dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle Gürpınar ilçesinde 24, Muradiye ilçesinde 17, İpekyolu ilçesinde 10, Başkale ilçesinde 3, Bahçesaray ve Gevaş ilçelerinde birer yerleşim birimine ulaşım kapandı.

Kapanan yolların açılması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bitlis'te de merkeze bağlı 3 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

Gece gündüz demeden hizmet veriliyor

Bitlis'te 2 bin 349 kilometre köy yolunda, 350 köy ve 262 mezra olmak üzere 612 yerleşim biriminde karla mücadele ediliyor.

10 şantiye, 90 personel ve iş makinelerinin de aralarında bulunduğu 60 araçla gece gündüz demeden hizmet sunuluyor.

Kışın asılsız ihbarlar nedeniyle sıkıntı yaşayan ekipler bu ihbarların çalışanların performansını düşürüyor.

Asılsız ihbarların can kayıplarına da neden olabildiğini vurgulayan Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, "Bir ihbara gidiyoruz, asılsız çıkıyor ama diğer tarafta bir can kaybı olabilir. Bunlara dikkat edilmeli. Birbirimizi uyarmamız gerektiğine inanıyorum. Gece gündüz şantiyede kalan arkadaşlarımız evlerine gitmiyor. Halkımıza hizmet ediyoruz." dedi.

Aydoğdu, sağlık kurumları, basın, AFAD ve kendi ekipleriyle koordineli çalıştıklarını söyledi.

Bitlis'te 4 aylık karla mücadele çalışmasının 3-4 milyon liraya mal olabildiğine işaret eden Aydoğdu, "Bitlis'te yıllık ortalama 10-15 metre kar yağıyor. Bu, yollarda tahribat olarak bize dönüyor. Yatırımın ilerlemesi gerekirken, geriden başlıyoruz. Yaptığımız masraflar hiçe gidiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA