Doğu'da 407 yol kar ve tipiden kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Van, Bitlis ve Muş'taki 407 yerleşim biriminin yolu kar nedeniyle kapandı.

Van'da dün gece başlayan kar nedeniyle Gürpınar ilçesinde 92, Tuşba ilçesinde 75, Özalp ilçesinde 52, İpekyolu ilçesinde 52, Edremit ilçesinde 20, Muradiye ilçesinde 16, Başkale ilçesinde 11, Çaldıran ilçesinde 6 ve Bahçesaray ilçesinde bir yerleşim biriminin yolu kar ve tipiden kapandı.

Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te 51 köy yolu, Muş'ta ise 9 köy ve 22 mezranın yolu da kar nedeniyle kapandı.

Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: AA