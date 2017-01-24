Doğu'da 3 metrelik buz sarkıtları oluştu

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, Erzurum'un güney ve güneybatı kesimleri ile Erzincan çevrelerinin ise çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'un Tekmen ilçesinde 32,2 derece olurken il merkezinde de sıfırın altında 21 derece olarak ölçüldü.

Tekman ilçesindeki hava sıcaklığı, bugün sıcaklığı sıfırın altında 12 derece olan Sibirya'yı yaklaşık 3'e katladı.

Tekman ilçesindeki soğuk hava, şu sıralar yaz mevsimi yaşanan ve bugün sıcaklığın sıfırın altında 31 derece olan Antarktika'yı da geçti.

Bölge genelinde diğer illerde ölçülen hava sıcaklıkları ise sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 31, Kars'ta 28, Ardahan 27, Iğdır ve Erzincan'da ise 14 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 6, Iğdır, Erzurum ve Kars'ta 7, Ağrı'da da 12 derece olacağı bekleniyor.

Kar kalınlıkları ise Ağrı'da 45, Erzurum'da 27, Kars'ta 16, Ardahan'da 15, Iğdır'da 7 santimetre olarak gerçekleşti.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Çatı ve bacalarda 3 metrelik buz sarkıtları oluştu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan soğuk hava yüzünden bina çatıları ve doğalgaz bacalarında 3 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

Soğuk sebebiyle ilçedeki ev, işyeri ve araçların camları, kapı kilitleri buz tuttu. Bazı sürücüler de gece soğuğundan korumak amacıyla arabalarını battaniye ve branda ile örttü.

Sabah saatlerinde vatandaşlar araçlarını çalıştırmak ve buzları açmak için yoğun çaba sarf etti.

İlçede soğuk hava yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

İlçenin İnönü Mahallesi'nde oturan Zemine Tanyeri isimli vatandaş ise sokak köpeklerine ekmek vererek aşırı soğuklarda aç kalmamalarını önlemeye çalıştı. AA