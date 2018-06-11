Doğu Perinçek: HDP ve PKK siyasette söz sahibi yapılmaya çalışılıyor

Vatan Partisi Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek Antalya'da Antalya Sanayici İşadamları Derneği'nde konuştu.

"ABD ile İsrail ile PKK ile birlikte HDP ile birlikte bir çözüm yok"

Gündemine HDP'yi alan Perinçek, HDP ve PKK'nın Türkiye siyasetinde söz sahibi yapılmaya çalışıldığını söyledi.

Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Perinçek, ABD ve İsrail'i işaret etti.

"Ne yapalım ne yapalım şu HDP'yi yani PKK'yı getirelim. Türkiye'de siyasetin belirleyici kuvveti haline getirelim. Tayyip Erdoğan'ı daha onlarla birleşerek yıkalım. Türkiye'nin sorunu HDP PKK ile ABD ile birleşik hükümetler kurmak değil, tam tersine ABD'nin bu tür hükümetler kurmasını önleme sorunudur. Bunu yarın anlayacağız, öbür gün anlayacağız. Şu anda Türkiye'nin gözüne kül atılıyor bunu göreceksiniz 5 ay sonra 8 ay sonra böyle bir çözüm yok. ABD ile İsrail ile PKK ile birlikte HDP ile birlikte bir çözüm yok. Ne ekonomide var ne başka yerde var."

Kaynak: TRT Haber