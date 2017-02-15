  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

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Doğu Karadenizde yoğun kar yağışı bekleniyor

Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz bölgesinde devam eden kar yağışlarının bu geceden itibaren etkisini artırarak Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde kıyılarda kuvvetli iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı (20 santimetre üzeri) beklendiğini belirtti.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, eğimin dik olduğu yamaçlarda çığ riski gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Etiketler: Doğu Karadeniz, yoğun kar yağışı
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