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Buradasınız : » » Doğu Karadeniz'de köy yolları ulaşıma kapandı

Doğu Karadeniz'de köy yolları ulaşıma kapandı

Etkili kar yağışı nedeniyle, Rize'de 36, Giresun'da 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Doğu Karadenizde köy yolları ulaşıma kapandı

Rize'de etkili olan soğuk havanın ardından dün geceden itibaren başlayan kar yağışı nedeniyle 36 köy yolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, kar dolayısıyla Çamlıhemşin'de 8 ve İkizdere'de 28 olmak üzere 36 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 107 personel, 13 lastikli yükleyici, 25 greyder ve 1 kar küreme makinesiyle köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Giresun

Giresun'da da kar yağışı nedeniyle 5 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Dereli ilçesine bağlı 5 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

Açıklamada, köy yollarının yeniden açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. AA

Etiketler: karadeniz, köy yolu, rize, giresun
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