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Doğu illerimizde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars, Erzincan, Iğdır, Tunceli ve Ardahan'da sağanak bekleniyor.

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Doğu illerimizde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars, Erzincan, Iğdır, Tunceli ve Ardahan'da sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan'da 11, Iğdır'da 10, Erzurum'da 8, Tunceli ve Ağrı'da 7, Ardahan'da 3, Ağrı'da 2 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Tunceli ve Erzincan'da 22, Iğdır'da 21, Ağrı'da 16, Erzurum ve Kars'ta 15, Ardahan'da 14 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

Etiketler: doğu anadolu, erzurum, Kars, erzincan, ığdır, Tunceli, Ardahan
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