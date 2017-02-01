Doğu illeri buz tuttu!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerine kadar yer yer etkin olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 16, Ağrı ve Ardahan'da 14, Erzurum ve Iğdır'da 12, Erzincan'da 8 ve Tunceli'de 7 derece ölçüldü.

Gün içerisinde en yüksek hava sıcaklıklarının sıfırın altında olmak üzere, Tunceli'de 1, Iğdır'da 3, Erzincan ve Ağrı'da 5, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 7 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 92, Erzurum'da 55, Kars'ta 42, Tunceli'de 35, Ardahan'da 32, Iğdır'da 19 ve Erzincan'da 6 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, vatandaşların, mevcut kar örtüsü üzerine yer yer yoğun olmak üzere, kar yağışı beklendiğinden dik ve eğimli yamaçlardaki çığ düşme riskinin yanı sıra ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.