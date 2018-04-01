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Buradasınız : » » Doğu Guta'nın acısını dünyaya duyuran kız kardeşler Türkiye'de

Doğu Guta'nın acısını dünyaya duyuran kız kardeşler Türkiye'de

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da yaşananları sosyal medyadan dünyaya duyuran Nur ve Ela kardeşler, Türkiye'ye getirildi.

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Doğu Gutanın acısını dünyaya duyuran kız kardeşler Türkiyede

Savaş mağduru Doğu Gutalı çocukların acılarını ve beklentilerini "Noor and Alaa" adlı Twitter hesaplarından İngilizce olarak dünyayla paylaşan iki kardeş Nur ve Ela, tahliye konvoyunda yer alarak, önce İdlib'e vardı. 

Türk Kızılayı tarafından, Suriye'nin Derkuş bölgesinden alınan iki kardeş ile anneleri Şems Hatip ve babaları Hussam Al Humrawz, Hatay'a getirildi.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın önderliğindeki ekiplerin, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişlerini sağladığı aile mutluluk yaşadı.

Kınık, yaptığı konuşmada, tüm dünyanın bu çocukların başlarına bir şey gelmemesi için dua ettiğini söyledi.

"Kendi evleri de bombalandı, çok korktuk. Onların bu sesini dünyaya duyurmak için elimizden geldiğince yardımcı olduk. Allah'a hamdolsun sağlıklılar. Aileleriyle beraber, anne ve babaları da burada. Biz sosyal medya üzerinden Nur ve Ela ile aslında irtibat halindeydik, onların özellikle Guta'da ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışıyorduk, gıda desteği vesaire gibi ama bir taraftan da olası bir tahliye durumunda da nasıl onları çıkarabiliriz diye onlarla yazıştık. Gerçekten bu sesi dünyaya duyurdukları için onları arayanlar çok. Başlarına bir şey gelmesin diye gizli bir operasyonla onlar bir güvenli yere geldiler, biz de onları aldık."

Sağlık durumları iyi

Evlerine atılan bomba yüzünden Ela yaralandı ama, şu an sağlık durumu iyi.

Kınık, "Kurtuldular, şimdi Türkiye'deler. İnşallah, yeni bir hayat başlıyorlar. Ben inanıyorum ki Nur ve Ela bir gün tekrar Guta'ya dönecekler ve inşallah o toprakları tekrar şenlendirirler." dedi.

Çocuklar da yaşadıklarını anlatarak, Türkiye'de bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: AA 

Etiketler: kardeş, Doğu Guta
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