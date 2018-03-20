Doğu Ekspresi’nin yolcu sayısı katlanarak artıyor

Geçen yıllara oranla çok daha popüler hale gelen Doğu Ekspresi'nde yolculuk yapmak, yataklı ve kuşetli vagonlarda yer bulabilmek için haftalar hatta aylar öncesinden yer ayırtılması gerekiyor. Her gün dolu bir şekilde Kars’a giden Doğu Ekspresi, şehrin canlanmasında başrol oynadı.

Ankara’dan yola çıkan Doğu Ekspresi'yle yaklaşık 25 saat sonra Kars’a ulaşan yolcular, şehrin ekonomisini de kalkındırdı.

Kars’a turist olarak gelenler önce tarihi yerleri, ardından Çıldır Gölü’nü geziyor. Daha sonra Kars merkezde zaman geçirenler, Kars’ın yöresel yemeklerinden de tadıyor.

2018’in sadece ilk 3 ayında 80 binin üzerinde yolcuyu Kars’a taşıyan Doğu Ekspresi’nin yolcu sayısı da artmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA