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Buradasınız : » » Doğu Ekspresi'nin klibi çekildi

Doğu Ekspresi'nin klibi çekildi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, hemen hemen herkesin ilgisini çeken, yolcuların bilet bulmakta güçlük yaşadığı Doğu Ekspresi için özel bir klip hazırladı.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, “Ankara’dan Kars’a 1933 kilometrelik görsel şölen” adıyla Doğu Ekspresi’nin klibini çekti. 

Klipte; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın trenle yolculuğu ve gençlerle bir araya geldiği bölümlere de yer verildi. 

Trenle yolculuğun bir kültür olduğunu anlatan Bakan Arslan, şunları söyledi:

"Tren ile yolculuk bir kültürdür. Bu kültürün Doğu Ekspresiyle yeniden canlanarak özellikle gençlerimize tesir etmesini çok önemsiyoruz. Tren adeta bir seyyar penceredir. Bu pencereden bakarak yeni ufuklara açılan Kars gibi serhat şehirlerimize ulaşan, Anadolu’muzun eşsiz değerlere sahip yörelerini keşfetmek isteyen tüm misafirlerimize konforlu ve güvenli hizmet sunmak bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Tren sadece bir ulaşım aracı değil aynı zamanda bir hayattır. Yeni yerleri keşfetmek isteyen herkes bu hayatta yer almalıdır."

Kaynak: İHA 

Etiketler: klip, doğu ekspresi, ahmet arslan
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