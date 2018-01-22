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Doğu Ekspresi çılgınlığı sürüyor

TCDD’nin Ankara-Kars arası düzenlediği Doğu Ekspresi tren seferleri hız kesmeden devam ediyor.

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Doğu Ekspresi çılgınlığı sürüyor

TCDD'nin düzenlediği Doğu Ekspresi ile Türkiye’nin 81 ilinden gelerek Ankara’da buluşan insanlar, yaklaşık 26 saat süren uzun tren yoluculuğuna çıkıyor.

Doğu Ekspresiyle Kars’a gelmek için aylar öncesinden bilet ayıran 500 kişi bu akşam Kars’a geldi. Kars Tren Garı’nda karanfillerle, aşıkların seslendirdiği türkülerle karşılanan Doğu Ekspresi yolcularına AK Parti Kars İl Başkanlığınca sıcak çorba ikram edildi.

AK Parti Milletvekili Dr. Selahattin Beyribey ve İl Başkanı Adem Çalkın, yönetimiyle birlikte Tren Garı’na gelerek burada Kars’a gelen insanlara kırmızı karanfil verdi.

Karslı aşıkların seslendirdiği ‘Kars’ın Kalesi’ türküleriyle karşılanan insanların mutlulukları dikkat çekti.

Doğu Ekspresi'yle gelenleri karşıladıklarını belirten AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, “Bugün 500’ün üzerinde bir yolcu Kars’a geldi. Bunlar 2 gün Kars’ta ziyarette bulunacaklar. Çeşitli yerleri gezecekler. Kars’a bir ekonomik değer katacaklar. Biz Türkiye’nin her yerinden her insanımızı Kars’a bu güzelliklerine davet ediyoruz” diye konuştu.

Kars’a gelen yaklaşık 500 kişi Tren Garı’nda sıcak çorbalarını içtikten sonra kent merkezine hareket etti. 

Kaynak: İHA

Etiketler: doğu ekspresi, TCDD, ankara kars
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