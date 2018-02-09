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Doğu buz tuttu: Ardahan eksi 13 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

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Doğu buz tuttu: Ardahan eksi 13 dereceyi gördü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve bulutlu, Ardahan'da ve sabah saatlerinde Erzincan'ın batısında, gece saatlerinde ise Erzurum'un kuzey kesimleri ile Kars çevrelerinde aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bekleniyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 13, Kars ve Ağrı'da 12, Erzurum'da 6, Erzincan'da 1, Iğdır ve Tunceli'de ise 0 derece olarak ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Tunceli'de 14, Iğdır ve Erzincan'da 12, Kars'ta 4, Erzurum'da 1, sıfırın altında Ardahan'da 4, Ağrı'da ise 1 derece olacak.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 46, Cıbıltepe'de 56, Ergan'da 79 santimetre oldu.

Yetkililer, buzlanma ve don ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, hava sıcaklığı
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