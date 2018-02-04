Doğu buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklıkları Kars ve Ağrı'da sıfırın altında 15 derece ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi, buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar değişik yönlerden hafif, zaman zaman güneybatıdan orta kuvvette esecek.

Eksi 15 dereceyi gördüler

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ağrı'da 15, Ardahan'da 12, Erzurum'da 11, Iğdır'da 4 ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Iğdır ve Tunceli'de 12, Erzincan'da 11, Erzurum'da 2, Kars'ta 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Ağrı'da 1 derece olacak.

Kent merkezlerinde kar kalınlıkları Erzurum'da 24, Ardahan'da 14, Ağrı'da 10 ve Kars'ta 5 santimetre olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, buzlanma ve don ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA