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Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

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Doğu Anadolunun yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde civarında seyredecek.

Bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey ve doğu kesimleri ile Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevreleri aralıklı yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

Yüksek kesimlerin kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzey batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 13, Tunceli'de 8, Erzincan'da 7, Kars ve Ağrı'da 4, Erzurum'da 3 ve Ardahan'da 2 derece olarak ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 21, Iğdır'da 19, Erzincan'da 18, Ağrı'da 17, Erzurum'da 13, Kars ve Ardahan'da ise 11 derece olacak.

Etiketler: doğu anadolu
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