Doğu Anadolu'nun kavurucu sıcakları kapıda

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının 5-7 derece artması öngörülüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede bugün hava az bulutlu ve açık olacak.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 9, Ardahan'da 10, Ağrı'da 12, Erzurum'da 14, Erzincan'da 18, Iğdır ve Tunceli'de 20 derece ölçüldü.

Sıcaklığın 5-7 derece artması beklenen bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın bugün Tunceli'de 41, Iğdır ve Erzincan'da 38, Ağrı, Erzurum ve Kars'ta 32, Ardahan'da 30 derece olması bekleniyor.

Bölgedeki yüksek sıcaklıktan dolayı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması, saat 16.00'ya kadar güneş ışınlarına direkt maruz kalınmaması uyarısı yapıldı.