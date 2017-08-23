Doğu Anadolu'dan kurban sevkiyatı sürüyor

Erzurum, Kars, Ağrı başta olmak üzere Ardahan, Iğdır ve Erzincan'daki besiciler, şu sıralar, yıl boyunca besledikleri kurbanlıkları satıp emeklerinin karşılığını almanın telaşını yaşıyor.

Bu amaçla sabah erken saatlerde kurbanlıklarını illerdeki canlı hayvan pazarlarına getiren besiciler, kentteki müşterilerinin yanı sıra ülkenin bir çok iline de kurbanlık satıyor.

Sıkı pazarlıkların yapıldığı hayvan pazarlarında satılan binlerce büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıktan özellikle başka illere gönderilmek üzere satın alınanlar görevlilerin sıkı denetimlerine tabi tutuluyor.

Kontrollerin ardından kamyon ya da tırlara yüklenen kurbanlıklar İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Afyonkarahisar ve Karadeniz illerine götürülerek pazarlarda satışa sunuluyor.

Bölgede en çok hayvan sevkiyatının yapıldığı illerden olan Erzurum'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Akar, Erzurum'un hayvancılık potansiyeli açısından 656 bin büyükbaş, 800 bin civarında da küçükbaş mevcuduyla Türkiye'yi besleyen ana hayvancılık deposu olduğunu söyledi.

Bu kapsamda her yıl Türkiye'nin birçok iline kurbanlık sevkiyatı yapıldığını belirten Akar, "Resmi sevk tarihimiz 17 Ağustos'ta başladı. O günden itibaren 4 bin 500 büyükbaş, 6 bin de küçükbaş sevkiyatımız oldu." dedi.

Akar, kurban sevkiyatlarının bayrama kadar devam edeceğini, kurum olarak da gerekli çalışmaları sürdürdüklerini dile getirerek, şunları ifade etti:

"Erzurum'dan başta Ankara, Bursa, İstanbul, Kayseri, Afyon ve Karadeniz illerimiz ağırlıklı olmak üzere neredeyse Türkiye'nin her yerine sevkiyat yapabiliyoruz. Kurbanlık sevkiyatlarımız yoğun şekilde devam ediyor. Resmi sevkin başladığı tarihten itibaren Kurban Bayramı'na kadar 40 bin büyükbaş, 35 bin küçükbaş hayvanı bölgemizden diğer illerimize sevk etmeyi bekliyoruz. Erzurum'da da 25 bin büyükbaş, 20 bin küçükbaş hayvanın kesiminin yapılacağını düşünüyoruz."

Kurban fiyatlarında geçen yıla oranla çok önemli bir değişiklik olmadığını da belirten Akar, vatandaşların rahat bir şekilde kurban pazarlarından kurbanlıklarını alabileceklerini söyledi.