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Doğu Anadolu'da zorlu hava şartları

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da aralıklı kar yağışı bekleniyor.

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Doğu Anadoluda zorlu hava şartları

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da gece saatlerinde aralıklı kar yağışı bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 derece ile Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın gündüz parçalı bulutlu ve akşam saatlerinden sonra ise çok bulutlu olması beklenen bölgede Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'nın doğu kesimlerinin gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 27, Ardahan'da 26, Ağrı'da 20, Erzurum'da 16, Erzincan'da 7, Iğdır'da 6 ve Tunceli'de 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 7, Iğdır'da 4, Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 3, Ağrı'da 4, Kars'ta 5 ve Ardahan'da 8 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 70, Erzurum'da 40, Kars'ta 28, Ardahan'da 18, Iğdır'da 8 ve Tunceli'de 4 santimetre ölçüldü.

Etiketler: doğu anadolu, Kış, soğuk hava, dondurucu soğuk
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