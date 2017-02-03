  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Doğu Anadolu'da ulaşıma kar ve tipi engeli

Doğu Anadolu'da ulaşıma kar ve tipi engeli

Doğu Anadolu'yu etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 ilde 811 köy ve mahalleyle ulaşım kesildi.

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Doğu Anadoluda ulaşıma kar ve tipi engeli

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum, Ağrı, Tunceli, Kars, Erzincan ve Ardahan'da 811 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'daki 448 mahalleyle ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye ekipleri, ayrıca il merkezindeki kaldırım ve yollardaki karı temizlemek için kepçe, kamyon ve diğer araçlarlarla çalışma yapıyor.

Bölgedeki kar yağışı ve tipinin etkili olduğu diğer illerden Ağrı'da 164, Tunceli'de 83, Kars'ta 58, Ardahan'da 31, Erzincan'da da 27 köy yoluyla ulaşım kesildi.

Bölgedeki diğer kentlerde de il özel idaresi, karayolları ve belediye ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. 

Etiketler: doğu anadolu, Kış, kar ve tipi, köy yolları kapandı
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