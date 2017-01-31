Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi ve yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer yoğun olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi tahmin edilen bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 20,5, Ardahan'da 15,9, Ağrı'da 15,8, Erzurum'da 14,2, Iğdır'da 13,5, ve Erzincan'da 9,5 derece ölçüldü.

Gün içerisinde en yüksek hava sıcaklıklarının sıfırın altında olmak üzere Erzincan ve Iğdır'da 3, Erzurum ve Kars'ta 6, Ardahan'da 8 ve Ağrı'da 9 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 95, Erzurum'da 50, Kars'ta 38, Ardahan'da 25 ve Iğdır'da 18 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, vatandaşların bölgede oluşabilecek buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsüne sahip, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. AA