Doğu Anadolu'da soğuk hava

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 30, Kars'ta 24, Erzurum'da 18, Iğdır'da 17, Erzincan'da 16, Ardahan'da 15 derece olarak belirlendi.

Gün içerisinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 9, Ağrı'da 8, Kars ve Erzurum'da 7, Iğdır ve Erzincan'da 5 derece olması tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 90, Erzurum'da 49, Kars'ta 42, Ardahan'da 30, Iğdır'da 14 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, vatandaşların çığ düşmesi riski ile yollardaki don ve buzlanma olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini ifade etti. AA