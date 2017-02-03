  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.748
    EURO 4.035
  • BIST 87458.05
    ALTIN 146.285
Buradasınız : » » Doğu Anadolu'da soğuk hava

Doğu Anadolu'da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 30 derece ile Ağrı'da ölçüldü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Doğu Anadoluda soğuk hava

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 30, Kars'ta 24, Erzurum'da 18, Iğdır'da 17, Erzincan'da 16, Ardahan'da 15 derece olarak belirlendi.

Gün içerisinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 9, Ağrı'da 8, Kars ve Erzurum'da 7, Iğdır ve Erzincan'da 5 derece olması tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 90, Erzurum'da 49, Kars'ta 42, Ardahan'da 30, Iğdır'da 14 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, vatandaşların çığ düşmesi riski ile yollardaki don ve buzlanma olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini ifade etti. AA

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, soğuk hava
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER