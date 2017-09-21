Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.

Rüzgarın güney ve güney batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede Erzincan dışındaki diğer illerin öğleden sonra kısa süreli hafif sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 7, Ardahan'da 8, Ağrı'da 12, Erzurum'da 13, Erzincan ve Tunceli'de 16, Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Tunceli ve Erzincan'da 35, Iğdır'da 32, Ağrı'da 30, Ardahan ve Kars'ta 28, Erzurum'da 27 derece olacağı kaydedildi.

Bölgede sıcaklıkların ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.