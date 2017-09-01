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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları, Kurban Bayramı boyunca mevsim normallerinde seyredecek.

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Doğu Anadoluda sıcaklıklar mevsim normallerinde

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları, Kurban Bayramı boyunca mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklığı, bayram süresince mevsim normallerinde seyredecek, hava az bulutlu ve açık olacak.

Bölgede rüzgarın güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Ardahan'da öğle saatlerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.

Sıcaklığın bugün Iğdır'da 37, Tunceli ve Erzincan'da 34, Ağrı ve Kars'ta 32, Erzurum'da 30 ve Ardahan'da 28 derece olması öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı ise Kars'ta 7, Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da 10, Erzincan'da 15, Iğdır'da 16, Tunceli'de 17 derece ölçüldü.

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, Hava sıcaklıkları, kurban bayramı, sağanak yağış
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