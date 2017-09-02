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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları yükselecek.

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Doğu Anadoluda sıcaklıklar artacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın genel olarak az bulutlu ve açık olması öngörülen bölgede, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetle esmesi beklenilen bölgede, öğle saatlerinden itibaren Ardahan çevresinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 19, Erzincan'da 16, Kars ve Ağrı'da 11, Erzurum'da 10, Ardahan'da 9 derece olarak ölçüldü.

Bölgede, sıcaklığın bugün Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da 34, Erzurum'da 30, Kars ve Ardahan'da 29 derece olması öngörülüyor.

Etiketler: meteoroloji, sıcaklık, hava durumu, doğu anadolu
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