Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 12, Kars ve Erzurum'da 13, Ağrı'da 14, Erzincan'da 19, Tunceli ve Iğdır'da 21 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığının bugün Tunceli ve Iğdır'da 38, Erzincan'da 37, Iğdır'da 36, Ağrı'da 35, Kars'da 34, Erzurum'da 33, Ardahan'da 32 derece olması bekleniyor.