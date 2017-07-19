Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 2-4 derece artacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2-4 derece üzerine çıkacağı bölgede rüzgar, kuzey yönden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 13, Erzurum ve Ağrı'da 14, Tunceli ve Erzincan'da 18, Iğdır'da 21 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığının bugün Tunceli'de 38, Iğdır ve Erzincan'da 37, Ağrı'da 36, Kars ve Erzurum'da 33, Ardahan'da 31 derece olması bekleniyor.