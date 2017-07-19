  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 2-4 derece artacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.

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Doğu Anadoluda sıcaklıklar 2-4 derece artacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2-4 derece üzerine çıkacağı bölgede rüzgar, kuzey yönden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 13, Erzurum ve Ağrı'da 14, Tunceli ve Erzincan'da 18, Iğdır'da 21 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığının bugün Tunceli'de 38, Iğdır ve Erzincan'da 37, Ağrı'da 36, Kars ve Erzurum'da 33, Ardahan'da 31 derece olması bekleniyor.

Etiketler: doğu anadolu, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü
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