Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, Kars, Ağrı ve Ardahan çevreleri parçalı bulutlu geçecek.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilen bölgede sabah saatlerinde de yer yer pus öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli ve Iğdır'da 2, Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 6, Kars'ta 5, Ardahan'da 2, Erzurum'da 1 derece kaydedildi.

Gün içindeki hava sıcaklığının Tunceli'de 18, Erzincan ve Iğdır'da 16, Ağrı, Kars ve Erzurum'da 13, Ardahan'da 11 derece olması bekleniyor.

Kaynak: AA