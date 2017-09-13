  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.

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Doğu Anadoluda sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgar, değişik yönlerden hafif, zaman zaman güneyli yönlerden orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Kars'ta 6, Ağrı'da 8, Erzurum'da 9, Erzincan'da 14, Iğdır'da 15 ve Tunceli'de 17 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığının Tunceli'de 37, Erzincan ve Iğdır'da 35, Ağrı'da 31, Kars'ta 30, Erzurum'da 29 ve Ardahan'da 28 derece olması öngörülüyor.

Etiketler: Doğu Anadolu hava, sıcaklık, mevsim normalleri
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