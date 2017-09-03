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Doğu Anadolu'da sıcaklık artıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 3-5 derece üzerine çıkacak.

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Doğu Anadoluda sıcaklık artıyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu genelinde hava az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinde ise parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın, mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey yönden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Ağrı'da 8, Erzincan ve Kars'da 9, Erzurum'da 11, Tunceli'de 16, Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığının bugün Tunceli'de 37, Erzincan'da 35, Iğdır'da 34, Ağrı'da 33, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 30 derece olması bekleniyor.

Etiketler: doğu anadolu, Doğu Anadolu'da sıcaklık artıyor
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