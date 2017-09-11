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Doğu Anadolu'da sıcaklık artacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.

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Doğu Anadoluda sıcaklık artacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 4, Kars'ta 6, Ağrı'da 8, Erzurum'da 9, Iğdır'da 19, Erzincan'da 11 ve Tunceli'de 13 derece ölçüldü.

Sıcaklığın Tunceli'de 36, Iğdır ve Erzincan'da 33, Ağrı'da 31, Erzurum'da 28, Kars'ta 29 ve Ardahan'da 26 dereceye ulaşması bekleniyor.

Bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, hava sıcaklığı, meteoroloji
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